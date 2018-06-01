Двоє футболістів залишили Карпати

Назар Виздрик / ФК Карпати

Гравці молодіжного складу Карпат Назар Виздрик та Юрій Завінський покидають клуб.

Як пише сайт левів, у обидвох завершились контракти.

Виздрик у футболці клубу провів 25 поєдинків, Завінський – 8.

Раніше повідомлялося, що Карпати не будуть міняти головного тренера і підпишуть 3-4 новачків.

Також була інформація, що лідером Карпат цікавляться 8 клубів.