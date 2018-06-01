Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
127 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.06.2018 18:45
Двоє футболістів залишили Карпати
|Назар Виздрик / ФК Карпати
Гравці молодіжного складу Карпат Назар Виздрик та Юрій Завінський покидають клуб.
Як пише сайт левів, у обидвох завершились контракти.
Виздрик у футболці клубу провів 25 поєдинків, Завінський – 8.
Раніше повідомлялося, що Карпати не будуть міняти головного тренера і підпишуть 3-4 новачків.
Також була інформація, що лідером Карпат цікавляться 8 клубів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій