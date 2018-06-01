Італійський тренер не очолить Челсі через гомофобію?

Мауріціо Саррі

Італієць Мауріціо Саррі не буде призначений тренером Челсі через свою неоднозначну поведінку.

Саррі два роки тому карали за гомофобські висловлювання на адресу Роберто Манчіні, і в Челсі визнали це серйозною перешкодою співпраці, повідомляє Sky Sports.

Сам тренер раніше заперечував усі звинувачення в гомофобії, але в італійській федерації його все одно оштрафували і дискваліфікували.

Раніше ЗМІ писали про іншу, більш очевидну причину зриву угоди Саррі з Челсі - у тренера до 2020-го діє контракт з Наполі, який клуб відмовляється розривати. Справа йде до суду, але сині на намір чекати так довго, пише sportarena.com.

Нещодавно повідомлялося, що французький тренер може очолити Челсі.

Також була інформація, що Абрамович хоче продати Челсі.