Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
305 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.06.2018 22:49
Лідер Шахтаря може продовжити кар'єру в АПЛ
Бразильський хавбек Бернард Шахтаря входить у сферу інтересів Ліверпуля, Арсенала, а також декількох команд із Китаю.
Про це у своєму твіттері повідомив журналіст Premium Sport Андерсіньо Маркес.
🇧🇷#Bernard do #Shaktar está entre #Liverpool, #Arsenal e China.— Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) 31 мая 2018 г.
Bernard tra: LFC, Arsenal e Cina. #calciomercato #transfermarkt #marcadodabola @PremiumSportHD
Нагадаємо, що Бернард тренується на базі Атлетико.
Крім того, раніше Бернард висловився щодо майбутнього працевлаштування.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій