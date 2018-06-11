Карпати запланували проведення трьох зборів
Карпати озвучили план підготовки до нового сезону УПЛ.
Про це пише офіційний сайт клубу.
14-го червня львів'яни виходять з відпустки, в цей же день гравці команди пройдуть медогляд.
З 16-го червня починається перший збір Карпат, який відбудеться на базі в Брюховичах. Другий збір, який запланований на 27-е червня, також пройде на клубній базі.
На першому зборі підопічні Бойчишина запланували спаринг з чемпіоном Івано-Франківської області - Галичем. Під час другого збору суперником Карпат стануть Агробізнес і Прикарпаття.
Заключний, третій етап підготовки до нового сезону розпочнеться 6-го липня і, ймовірно, буде проходити за кордоном.
Раніше Карпати підтвердили трансфер Рібаса в Аргентину.
Також була інформація, що Карпати викуплять Карраскаля, щоб подорожче його продати.
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