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11.06.2018  20:48

Зоря визначилась із суперниками на зборах у Словенії

 

Луганська Зоря визначилася з планами на літнє міжсезоння і узгодила суперників на зборах у Словенії.

Луганці сформували план підготовки до сезону 2018/19, повідомляє офіційний сайт Зорі.

Двотижневі навчально-тренувальні збори луганського клубу розпочнуться 1 липня у Словенії. За період перебування там Зоря зіграє п'ять контрольних поєдинків.

Суперниками луганців стануть: сербський Партизан (3 липня), словацький Домжале (6 липня), сербські Чукарічкі (9 липня), румунська Астра (11 липня) і хорватський Хайдук.

Нагадаємо, що за підсумками сезону 2017/18 Зоря посіла 4-те місце в УПЛ і гратиме в кваліфікації Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що Зоря знайшла заміну молодому таланту, підписавши дебютанта збірної Грузії.

Також була інформація, що Зоря хоче продовжити оренду гравця Динамо.





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