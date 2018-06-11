Зоря визначилась із суперниками на зборах у Словенії
Луганська Зоря визначилася з планами на літнє міжсезоння і узгодила суперників на зборах у Словенії.
Луганці сформували план підготовки до сезону 2018/19, повідомляє офіційний сайт Зорі.
Двотижневі навчально-тренувальні збори луганського клубу розпочнуться 1 липня у Словенії. За період перебування там Зоря зіграє п'ять контрольних поєдинків.
Суперниками луганців стануть: сербський Партизан (3 липня), словацький Домжале (6 липня), сербські Чукарічкі (9 липня), румунська Астра (11 липня) і хорватський Хайдук.
Нагадаємо, що за підсумками сезону 2017/18 Зоря посіла 4-те місце в УПЛ і гратиме в кваліфікації Ліги Європи.
Раніше повідомлялося, що Зоря знайшла заміну молодому таланту, підписавши дебютанта збірної Грузії.
Також була інформація, що Зоря хоче продовжити оренду гравця Динамо.
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