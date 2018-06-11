Мексиканський клуб відмовився від трансферу півзахисника Динамо

Дерліс Гонсалес

Мексиканський Крус Асуль відмовився від трансферу парагвайського півзахисника Динамо Дерліса Гонсалеса.

Про це повідомив на своїй сторінці в Твіттері співак Чарлі Кармор, який є вболівальником мексиканського клубу.

Як пише співак, який нерідко ділиться інсайдерською інформацією про улюблену команду, причиною такого рішення стали економічні розбіжності з цього переходу, які і перешкодили угоді, інформує Динамомания.

Раніше була інформація, що Динамо хоче продати Гонсалеса влітку.

Сам футболіст заявляв, що хоче покинути клуб.