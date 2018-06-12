Нападник Динамо залишить клуб

Дмитро Хльобас

Форвард київського Динамо Дмитро Хльобас припинить співпрацю з клубом.

Про це повідомляє footballhub.

У минулому сезоні 24-річний нападник провів на полі всього 12 хвилин і забив один гол у матчі з Ворсклою (4:0).

Відтак, У Динамо залишиться два нападнки: Артем Бєсєдін і Назарій Русін.

Нагадаємо, що Хльобас став найкращим бомбардиром Динамо на зимових зборах.

Раніше Хацкевич підкреслив, що у Динамо є проблема з нападниками.