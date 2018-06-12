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701 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 21:41
Нападник Динамо залишить клуб
|Дмитро Хльобас
Форвард київського Динамо Дмитро Хльобас припинить співпрацю з клубом.
Про це повідомляє footballhub.
У минулому сезоні 24-річний нападник провів на полі всього 12 хвилин і забив один гол у матчі з Ворсклою (4:0).
Відтак, У Динамо залишиться два нападнки: Артем Бєсєдін і Назарій Русін.
Нагадаємо, що Хльобас став найкращим бомбардиром Динамо на зимових зборах.
Раніше Хацкевич підкреслив, що у Динамо є проблема з нападниками.
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