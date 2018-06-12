Лунін показав пікантне фото з відпочинку зі своєю дівчиною

Андрій Лунін зі своєю дівчиною

19-річний воротар луганської Зорі та збірної України Андрій Лунін проводить останній день відпустки зі своєю дівчиною.

З цієї нагоди футболіст виклав в інстаграм гаряче фото з подругою.

"Останній день", - підписав світлину Лунін.

Нагадаємо, що батько Луніна розповів про клуб, в якому хоче грати голкіпер.

Раніше стало відомо, за якої умови Лунін залишиться в Зорі.