Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
243 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 22:38
Лунін показав пікантне фото з відпочинку зі своєю дівчиною
|Андрій Лунін зі своєю дівчиною
19-річний воротар луганської Зорі та збірної України Андрій Лунін проводить останній день відпустки зі своєю дівчиною.
З цієї нагоди футболіст виклав в інстаграм гаряче фото з подругою.
"Останній день", - підписав світлину Лунін.
Нагадаємо, що батько Луніна розповів про клуб, в якому хоче грати голкіпер.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій