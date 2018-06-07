Батько Луніна розповів про клуб, в якому хоче грати голкіпер

Андрій Лунін

Андрієм Луніним цікавиться Інтер та іспанські клуби, проте пріориетом є перехід воротаря в Наполі.

Про це розповів батько гравця Олексій Лунін, інформує портал Repubblica.it з посиланням на Radio Crc.

"Ми раді інтересу з їхнього боку і чекаємо зустрічі з клубом. Також є інтерес Інтера і ряду іспанських клубів, але Наполі – наш пріоритет", – сказав він.

Сума трансферу молодого українського голкіпера може скласти 8 млн євро, пише football24.ua.

Раніше була інформація, що транфсер Луніна може зірватися через фінансовий апетит його батька.

Також повідомлялося, що Лунін за крок від переходу в топ-клуб.