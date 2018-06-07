Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
487 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.06.2018 15:20
Батько Луніна розповів про клуб, в якому хоче грати голкіпер
|Андрій Лунін
Андрієм Луніним цікавиться Інтер та іспанські клуби, проте пріориетом є перехід воротаря в Наполі.
Про це розповів батько гравця Олексій Лунін, інформує портал Repubblica.it з посиланням на Radio Crc.
"Ми раді інтересу з їхнього боку і чекаємо зустрічі з клубом. Також є інтерес Інтера і ряду іспанських клубів, але Наполі – наш пріоритет", – сказав він.
Сума трансферу молодого українського голкіпера може скласти 8 млн євро, пише football24.ua.
Раніше була інформація, що транфсер Луніна може зірватися через фінансовий апетит його батька.
Також повідомлялося, що Лунін за крок від переходу в топ-клуб.
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