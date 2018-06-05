Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
283 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 20:56
Трансфер Луніна може зірватися через фінансовий апетит його батька
|Андрій Лунін
Воротар Зорі Андрій Лунін навряд перейде в міланський Інтер.
Про це повідомляє fcinter1908.it.
Батько 19-річного голкіпера збірної Олексій Лунін хоче, щоб Інтер заплатив більше грошей після того, як Наполі запропонував за футболіста 8 мільйонів євро.
"Кілька клубів заявили нам про свій інтерес, навіть в Іспанії. Але ми хотіли б вирушити в Італію, і зокрема в Неаполь", - сказав Олексій Лунін.
Нагадаємо, що Наполі найдалі просунувся в переговорному процесі щодо Луніна.
Раніше Лунін сам повідомив, що йому не загрожує зіркова хвороба.
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