Реал підпише українського воротаря?

Андрій Лунін

Реал є головним претендентом в боротьбі за трансфер воротаря Зорі Андрія Луніна.

Про це повідомляє FootballHub.

Ми ні на що не натякаємо...

Але Реал головний претендент на Луніна💣💥

Переговори тривають😳 pic.twitter.com/GbNRNbRiYI — FootballHub (@FootballHub_Ua) 12 червня 2018 р.

Переговори між клубами тривають.

Раніше батько Луніна розповів про клуб, в якому хоче грати голкіпер.

Також була інформація, що Лунін показав пікантне фото з відпочинку зі своєю дівчиною.