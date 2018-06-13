Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1199 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 09:10
Реал підпише українського воротаря?
|Андрій Лунін
Реал є головним претендентом в боротьбі за трансфер воротаря Зорі Андрія Луніна.
Про це повідомляє FootballHub.
Ми ні на що не натякаємо...— FootballHub (@FootballHub_Ua) 12 червня 2018 р.
Але Реал головний претендент на Луніна💣💥
Переговори тривають😳 pic.twitter.com/GbNRNbRiYI
Переговори між клубами тривають.
Раніше батько Луніна розповів про клуб, в якому хоче грати голкіпер.
Також була інформація, що Лунін показав пікантне фото з відпочинку зі своєю дівчиною.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій