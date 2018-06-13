Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
479 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 12:35
Шахтар поклав око на футболіста Карпат?
|Олексій Шевченко
Голкіпер Карпат Олексій Шевченко вже найближчим часом може стати гравцем донецького Шахтаря.
Про це повідомляє FootballHub.
"Гірники" мають намір підсилити свою воротарську позицію, бо як раніше повідомлялось, інший голкіпер Шахтаря – Микита Шевченко може підсилити Брюгге.
Варто відзначити, що Олексій Шевченко в цьому сезоні провів 13 матчів.
Як відомо, Шахтар готовий платити 21-річному бразильцю 400 тисяч доларів на місяць.
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