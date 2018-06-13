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13.06.2018  12:35

Шахтар поклав око на футболіста Карпат?

Олексій Шевченко

Голкіпер Карпат Олексій Шевченко вже найближчим часом може стати гравцем донецького Шахтаря.

Про це повідомляє FootballHub.

"Гірники" мають намір підсилити свою воротарську позицію, бо як раніше повідомлялось, інший голкіпер Шахтаря – Микита Шевченко може підсилити Брюгге.

Варто відзначити, що Олексій Шевченко в цьому сезоні провів 13 матчів.

Як відомо, Шахтар готовий платити 21-річному бразильцю 400 тисяч доларів на місяць.





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