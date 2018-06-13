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13.06.2018  15:39

Леоненко: У збірної Росії все дуже погано - у нас однаково слабкі команди

Віктор Леоненко

Збірна України, як і збірна Росії, є слабкою футбольною командою.

Так вважає експерт телеканалів Футбол 1/2 Віктор Леоненко.

"З України мені бачиться, що у збірної Росії все дуже погано. У нас однаково слабкі команди. Або з тренерами не щастить, або футболістам заважають великі зарплати. Коли ти багато отримуєш, то починаєш зазнаватися і на цьому все закінчується", - сказав фахівець.

"Ще я дуже радий, що зі збірної України пішов тренер Рауль Ріанчо. Так, у Спартак, і мене це анітрохи не дивує. Особливо після того, як вони взяли Луїса Адріано", - цитує Леоненка sportsdaily.

Нагадаємо, що Леоненко назвав Зінченка "другим Тимощуком", натякаючи, що той виграє трофеї на лаві запасних.

Також експерт вважає, що фінал Ліги чемпіонів перетворюється на першість міста.





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