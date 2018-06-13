Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
193 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 19:10
Шахтар може підписати бразильського суперталанта. ВІДЕО
|Фернандо Педро
Шахтар веде переговори з Палмейрас по трансферу 19-річного нападника Фернандо Педро.
Про це повідомляє Globo.
Угода може бути укладена найближчим часом. Через декілька днів Фернандо відправиться в Україну, щоб пройти медобстеження і підписати контракт.
Сума можливого трансферу не повідомляється.
Фернандо виступає за молодіжний склад Палмейрас, але в цьому році вже дебютував за основну команду. Також він отримав виклик у збірну U-20, пише Tribuna.
Нагадуємо, що Шахтар поклав око на голкіпера Карпат.
Раніше повідомлялося, що гірники готові платити можливому новачку по 400 тис доларів на місяць.
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