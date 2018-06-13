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13.06.2018  19:10

Шахтар може підписати бразильського суперталанта. ВІДЕО

Фернандо Педро

Шахтар веде переговори з Палмейрас по трансферу 19-річного нападника Фернандо Педро.

Про це повідомляє Globo.

Угода може бути укладена найближчим часом. Через декілька днів Фернандо відправиться в Україну, щоб пройти медобстеження і підписати контракт.

Сума можливого трансферу не повідомляється.

Фернандо виступає за молодіжний склад Палмейрас, але в цьому році вже дебютував за основну команду. Також він отримав виклик у збірну U-20, пише Tribuna.

Нагадуємо, що Шахтар поклав око на голкіпера Карпат.

Раніше повідомлялося, що гірники готові платити можливому новачку по 400 тис доларів на місяць.





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