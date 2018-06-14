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321 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 12:30
Відомий український форвард очолив Верес
|Володимир Гоменюк - новий тренер Вереса
Новим головним тренером Вереса призначений Володимир Гоменюк.
З українським фахівцем підписано контракт строком на 1 рік із можливістю продовження ще на 1.
Спортивним директором призначено Ореста Баля, повідомляє Tribuna.
Нагадуємо, що одеський Чорноморець, також, назначив нового коача.
Раніше повідомлялося, що Верес отримав атестат для участі в Другій лізі.
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