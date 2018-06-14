Відомий український форвард очолив Верес

Володимир Гоменюк - новий тренер Вереса

Новим головним тренером Вереса призначений Володимир Гоменюк.

З українським фахівцем підписано контракт строком на 1 рік із можливістю продовження ще на 1.

Спортивним директором призначено Ореста Баля, повідомляє Tribuna.

Нагадуємо, що одеський Чорноморець, також, назначив нового коача.

Раніше повідомлялося, що Верес отримав атестат для участі в Другій лізі.