Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
398 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
14.06.2018  13:18

Авторитетне видання назвало найбагатшого футболіста планети

Ліонель Мессі

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі визнаний найбільш високооплачуваним футболістом світу.

30-річний аргентинець заробляє 111 млн доларів на рік. Таку суму Мессі заробив у період з 1-го червня 2017-го року по 31-е травня 2018-го. 84 млн із цієї суми становлять зарплата і бонуси як гравця Барселони, а ще 27 млн ​​- доходи від реклами.

Друге місце в рейтингу зайняв форвард мадридського Реала Кріштіану Роналду, дохід якого склав 108 млн (61 млн + 47 млн).

Варто зазначити, що Мессі вперше обійшов Роналду в подібному списку найбагатших футболістів світу.

Третім у списку став бразилець Неймар з доходом 90 млн (73 + 17 млн), повідомляє Forbes.

Раніше ми інормували про те, що став відомий найдорожчий клуб планети.

До цього було названо найдорожчого українця в Бундеслізі.





Читай також
Мессі висунув серйозне звинувачення Реалу
Мессі жорстко висловився щодо можливого переходу Неймара у Реал
Мессі проти Роналду: рекорди чемпіонатів світу, які ніколи не підкоряться двом зіркам. ВІДЕО
Мессі, Салах, Зідан і Моуріньо знялися в крутому рекламному ролику Adidas. ВІДЕО
Мессі виграв п'яту Золоту бутсу і встановив черговий рекорд
Мессі: Ми облажалися в Лізі чемпіонів, а Реал, граючи погано, досягає результату
Останні публікації
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
13.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Перший мундіаль, проведений на африканському континенті та ганьба Бразилії. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО

Огляд двох останніх на даний момент чемпіонатів світу
 
Усі публікації
Новини
14:53
ЧС-2018. Росія - Саудівська Аравія: відео-онлайн трансляція матчу відкриття чемпіонату світу
14:50
Бокс. Усик: Наймиліша справа - звинуватити хохла у свавіллі
14:34
ЧС-2018. У BBC назвали фаворита ЧС-2018
14:15
Футбол. Український телеведучий відверто висловив свою думку щодо молодняка Динамо та Шахтаря
13:58
Футбол. Клуб не хоче, футболіст не може: як МЮ відмовляється продавати нападника
13:45
ЧС-2018. Гомосексуалісти будуть отримувати гроші за кожен забитий м'яч збірної Росії
13:31
Футбол. Пеле розповів, які сучасні тренери йому найбільше симпатизують
13:18
Футбол. Авторитетне видання назвало найбагатшого футболіста планети
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.06.2018

Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Помічник двох колишніх зіркових футболістів, які недавно розпочали тренерську кар'єру, безперечно дав їм певний досвід.
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!