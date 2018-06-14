Авторитетне видання назвало найбагатшого футболіста планети
|Ліонель Мессі
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі визнаний найбільш високооплачуваним футболістом світу.
30-річний аргентинець заробляє 111 млн доларів на рік. Таку суму Мессі заробив у період з 1-го червня 2017-го року по 31-е травня 2018-го. 84 млн із цієї суми становлять зарплата і бонуси як гравця Барселони, а ще 27 млн - доходи від реклами.
Друге місце в рейтингу зайняв форвард мадридського Реала Кріштіану Роналду, дохід якого склав 108 млн (61 млн + 47 млн).
Варто зазначити, що Мессі вперше обійшов Роналду в подібному списку найбагатших футболістів світу.
Третім у списку став бразилець Неймар з доходом 90 млн (73 + 17 млн), повідомляє Forbes.
Раніше ми інормували про те, що став відомий найдорожчий клуб планети.
До цього було названо найдорожчого українця в Бундеслізі.
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