Шевченко звернувся до молодих футболістів щодо договірних матчів

Франческо Баранка, Андрій Шевченко і Назар Холодницький / ФФУ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко закликає молодих футболістів не брати участь у договірних матчах.

Про це повідомляє ФФУ.

"У зв'язку з ситуацією, що склалася в Україні навколо проблеми договірних матчів, звертаюся до молодих футболістів нашої країни", - заявив тренер.

"Спільно з ФФУ ми узгодили чітку позицію, і я закликаю вас: друзі, якщо вам пропонують взяти участь у договірних матчах, подумайте про можливі негативні наслідки. Погоджуючись на це, ви ставите під удар всю подальшу кар'єру, адже футболісти, заплямовані договірними поєдинками, не будуть викликатися до національної збірної!" - запевнив Шевченко.

Нагадаємо, що стало відомо, до кого поліція приходила з обшуком у справі по договорняках.

Раніше Алієв розповів, чому в Україні грають договірняки.