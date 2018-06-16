Неймар: Я найкращий футболіст на планеті

Неймар

Лідер збірної Бразилії Неймар вважає себе найкращим футболістом на планеті.

Про це заявив сам бразилець.

"Мессі і Роналду - два футболісти, які зараз знаходяться на вершині. Скромно зазначу, що я - найкращий гравець світу. Просто ці двоє з іншої планети", - цитує Неймара Команда 1.

Нагадаємо, що напередодні Роналду оформив хет-трик у ворота іспанців на ЧС-2018.

Також повідомлялося, про черговий рекорд португальця.