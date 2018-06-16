Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
222 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 16:28
Неймар: Я найкращий футболіст на планеті
|Неймар
Лідер збірної Бразилії Неймар вважає себе найкращим футболістом на планеті.
Про це заявив сам бразилець.
"Мессі і Роналду - два футболісти, які зараз знаходяться на вершині. Скромно зазначу, що я - найкращий гравець світу. Просто ці двоє з іншої планети", - цитує Неймара Команда 1.
Нагадаємо, що напередодні Роналду оформив хет-трик у ворота іспанців на ЧС-2018.
Також повідомлялося, про черговий рекорд португальця.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій