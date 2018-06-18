Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
212 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.06.2018 18:24
Карпати підпишуть голкіпера Сталі
|Герман Пеньков
Воротар Сталі Герман Пеньков може стати гравцем Карпати.
Сторони близькі до завершення угоди.
24-річний Пеньков в минулому сезоні провів 32 матчі в УПЛ, не пропустивши в шести іграх, пише Footboom.
Раніше Карпати покинув воротар Олексій Шевченко, він перейшов в Шахтар.
Як відомо, Карпати запланували проведення трьох зборів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій