Карпати підпишуть голкіпера Сталі

Герман Пеньков

Воротар Сталі Герман Пеньков може стати гравцем Карпати.

Сторони близькі до завершення угоди.

24-річний Пеньков в минулому сезоні провів 32 матчі в УПЛ, не пропустивши в шести іграх, пише Footboom.

Раніше Карпати покинув воротар Олексій Шевченко, він перейшов в Шахтар.

Як відомо, Карпати запланували проведення трьох зборів.