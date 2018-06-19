Воротар МЮ стане найбільш високооплачуваним голкіпером у світі

Давид Де Хеа

Голкіпер Манчестер Юнайтед та збірної Іспанії Давід Де Хеа отримає покращені умови в новому контракті з клубом.

Умови п'ятирічного контракту вже погоджені. 27-річний футболіст збірної Іспанії буде заробляти 21 млн євро на рік, повідомляє видання Marca.

Таким чином, Де Хеа стане найвисокооплачуванішим голкіпером у світі.

Раніше була інформація, що Де Хеа може опинитися в Реалі.

Нагадаємо, що напередодні Де Хеа припустився жахливої помилки у гра ЧС Португалія - Іспанія.