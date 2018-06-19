Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
426 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 12:23
Воротар МЮ стане найбільш високооплачуваним голкіпером у світі
|Давид Де Хеа
Голкіпер Манчестер Юнайтед та збірної Іспанії Давід Де Хеа отримає покращені умови в новому контракті з клубом.
Умови п'ятирічного контракту вже погоджені. 27-річний футболіст збірної Іспанії буде заробляти 21 млн євро на рік, повідомляє видання Marca.
Таким чином, Де Хеа стане найвисокооплачуванішим голкіпером у світі.
Раніше була інформація, що Де Хеа може опинитися в Реалі.
Нагадаємо, що напередодні Де Хеа припустився жахливої помилки у гра ЧС Португалія - Іспанія.
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