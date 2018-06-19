Суркіс каже, що ФФУ вкрала у Динамо чемпіонський титул

Ігор Суркіс

Динамо не стало чемпіоном України через ФФУ.

Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.

"Як і раніше переконаний, що титул ми не програли - його у Динамо цинічно вкрала федерація, чиїм надзавданням було будь-що зарахувати команді технічну поразку за неявку до Маріуполя", - сказав він.

"Адже грати в прифронтовому місті недоцільно і небезпечно - особливо в дні святкування річниці незалежності України. І це не мої вигадки - про це свідчили численні попереджувальні листи в ФФУ, Прем'єр-лігу і наш клуб з СБУ, МВС та Управління державної охорони", - зазначив Суркіс.

"Упевнений, що на моєму місці жодна розсудлива людина, що отримала практично від усієї правоохоронної системи застереження про загрозу, яка існує для команди, не проігнорувала би такий сигнал і не відпустила б команду на цей виїзд", - цитує Суркіса "Спорт-Экспресс" в Украине".

Як відомо, раніше Суркіс зробив комплімент Криштіану Роналду.

Також нещодавно Суркіс назвав кількість новачків, яких підпише Динамо влітку.