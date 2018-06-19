Суркіс каже, що ФФУ вкрала у Динамо чемпіонський титул
|Ігор Суркіс
Динамо не стало чемпіоном України через ФФУ.
Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.
"Як і раніше переконаний, що титул ми не програли - його у Динамо цинічно вкрала федерація, чиїм надзавданням було будь-що зарахувати команді технічну поразку за неявку до Маріуполя", - сказав він.
"Адже грати в прифронтовому місті недоцільно і небезпечно - особливо в дні святкування річниці незалежності України. І це не мої вигадки - про це свідчили численні попереджувальні листи в ФФУ, Прем'єр-лігу і наш клуб з СБУ, МВС та Управління державної охорони", - зазначив Суркіс.
"Упевнений, що на моєму місці жодна розсудлива людина, що отримала практично від усієї правоохоронної системи застереження про загрозу, яка існує для команди, не проігнорувала би такий сигнал і не відпустила б команду на цей виїзд", - цитує Суркіса "Спорт-Экспресс" в Украине".
Як відомо, раніше Суркіс зробив комплімент Криштіану Роналду.
Також нещодавно Суркіс назвав кількість новачків, яких підпише Динамо влітку.
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій