Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
37 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 16:40
Вернидуб продовжив контракт з Зорею
|Юрій Вернидуб / ФК Зоря
Луганська Зоря продовжить співпрацю з головним тренером команди Юрієм Вернидубом.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Нова угода розрахована до 2020-го року.
Нагадаємо, що Зоря підписала Хомченовського і Вернидуба-молодшого.
Раніше повідомлялося, що Вернидуб може отримати солідний штраф від ФФУ.
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