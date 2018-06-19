Вернидуб продовжив контракт з Зорею

Юрій Вернидуб / ФК Зоря

Луганська Зоря продовжить співпрацю з головним тренером команди Юрієм Вернидубом.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Нова угода розрахована до 2020-го року.

Нагадаємо, що Зоря підписала Хомченовського і Вернидуба-молодшого.

Раніше повідомлялося, що Вернидуб може отримати солідний штраф від ФФУ.