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19.06.2018  16:40

Вернидуб продовжив контракт з Зорею

Юрій Вернидуб / ФК Зоря

Луганська Зоря продовжить співпрацю з головним тренером команди Юрієм Вернидубом.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Нова угода розрахована до 2020-го року.

Нагадаємо, що Зоря підписала Хомченовського і Вернидуба-молодшого.

Раніше повідомлялося, що Вернидуб може отримати солідний штраф від ФФУ.





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