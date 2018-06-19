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19.06.2018  21:45

Срна пройшов медогляд у Кальярі. ФОТО

Даріо Срна в Італії

Захисник Шахтаря Даріо Срна звершив медогляд в італійському Кальярі.

Про це повідомляє сайт місцевого журналіста Джанлуки Ді Марцио.

Завтра на хорвата очікує ще низка процедур.

Нагадаємо, що стали відомі подробиці переходу Срни в Кальярі.





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