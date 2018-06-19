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116 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 21:45
Срна пройшов медогляд у Кальярі. ФОТО
|Даріо Срна в Італії
Захисник Шахтаря Даріо Срна звершив медогляд в італійському Кальярі.
Про це повідомляє сайт місцевого журналіста Джанлуки Ді Марцио.
Завтра на хорвата очікує ще низка процедур.
Нагадаємо, що стали відомі подробиці переходу Срни в Кальярі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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