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691 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 16:28
Маріуполь отримав суперника в Лізі Європи
Відбулося жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Маріуполь, який за підсумками минулого сезону УПЛ зайняв 5-е місце на цьому етапі зіграє з шведським Юргорденом.
Перший матч відбудеться 26 липня, матч-відповідь - 2 серпня.
Як відомо, раінше Маріуполь отримав атестат на участь в Лізі Європи.
Також повідомлялося, що Маріуполь підписав перспективного півзахисника.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій