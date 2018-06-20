Маріуполь отримав суперника в Лізі Європи

Відбулося жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Маріуполь, який за підсумками минулого сезону УПЛ зайняв 5-е місце на цьому етапі зіграє з шведським Юргорденом.

Перший матч відбудеться 26 липня, матч-відповідь - 2 серпня.

Як відомо, раінше Маріуполь отримав атестат на участь в Лізі Європи.

Також повідомлялося, що Маріуполь підписав перспективного півзахисника.