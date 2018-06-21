Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
298 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 15:39
Фонсека не взяв на збір до Німеччини аргентинського нападника
|Густаво Бланко Лещук
Форвард Шахтаря Густаво Бланко Лещук не полетів з командою на збір до Німеччини.
Головний тренер команди Паулу Фонсека взяв 28 футболістів, повідомляє офіційний сайт клубу.
Воротарі: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко, Олег Кудрик;
Захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Олег Данченко, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Додо;
Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Максим Малишев, В'ячеслав Танковський, Віктор Коваленко, Олександр Зубков, Фернандо, Дентіньо, Сергій Болбат, Алан Патрік, Майкон, Олександр Піхаленок, Веллінгтон Нем;
Нападники: Оларенважу Кайоде, Андрій Тотовицький, Жуніор Мораєс.
Нагадаємо, що Шахтар у новому контракті свого захисника прописав 100 млн відступних.
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