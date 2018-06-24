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24.06.2018  15:39

Салах став почесним громадянином Чечні. ФОТО

Мохамед Салах і Рамзан Кадиров

Нападник Ліверпуля та збірної Єгипту Мохамед Салах став почесним громадянином Чеченської Республіки.

Про це на своїй сторінці Вконтакті повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров.

"Мохамед Салах - Почесний громадянин Чеченської Республіки! Саме так! Цієї ночі я підписав Указ про присвоєння великому футболісту, члену збірної Єгипту і Ліверпуля високого звання", - заявив Кадиров.

"На урочистій вечері, яку я дав на честь збірної Єгипту, я вручив Мохамеду Салаху копію Указу і нагрудний значок. Це заслужене звання", - підкреслив очільник республіки.

"Тисячі дітей, юнаків та осіб старшого віку отримали можливість побачити одного з найкращих гравців світу, поспілкуватися з ним", - акцентував Рамзан Кадиров.

Нагадаємо, що Росія перемогла Єгипет і достроково вийшла з групи на чемпіонаті світу.

Раніше повідомлялося, що феноменальний Салах грає на ЧС заради 100 млн єгиптян.





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