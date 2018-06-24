Салах став почесним громадянином Чечні. ФОТО
|Мохамед Салах і Рамзан Кадиров
Нападник Ліверпуля та збірної Єгипту Мохамед Салах став почесним громадянином Чеченської Республіки.
Про це на своїй сторінці Вконтакті повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров.
"Мохамед Салах - Почесний громадянин Чеченської Республіки! Саме так! Цієї ночі я підписав Указ про присвоєння великому футболісту, члену збірної Єгипту і Ліверпуля високого звання", - заявив Кадиров.
"На урочистій вечері, яку я дав на честь збірної Єгипту, я вручив Мохамеду Салаху копію Указу і нагрудний значок. Це заслужене звання", - підкреслив очільник республіки.
"Тисячі дітей, юнаків та осіб старшого віку отримали можливість побачити одного з найкращих гравців світу, поспілкуватися з ним", - акцентував Рамзан Кадиров.
Нагадаємо, що Росія перемогла Єгипет і достроково вийшла з групи на чемпіонаті світу.
Раніше повідомлялося, що феноменальний Салах грає на ЧС заради 100 млн єгиптян.
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЧС-2018
Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій