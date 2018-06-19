Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
336 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 22:53
Росія перемогла Єгипет і достроково вийшла з групи на чемпіонаті світу
Збірна Росії стала першим учасником 1/8 фіналу домашнього чемпіонату світу.
У стартовому матчі другого туру росіяни здолали Єгипет.
Фараони спромоглися відповісти на три голи господарів точним ударом Салаха з пенальті.
Зазначимо, що підопічні Станіслава Черчесова забили три м'ячі протягом 15 хвилин.
Нагадаємо, що Чемпіон анонсував цей матч.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група А
19 червня
Росія - Єгипет 3:1 (0:0, 3:1)
Голи 1:0 - 47 автогол Фатхі, 2:0 - 59 Чєришев, 3:0 - 62 Дзюба, 3:1 - 73 пенальті Салах
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Шеф-редактор: Дмитро Копій