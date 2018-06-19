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19.06.2018  22:53

Росія перемогла Єгипет і достроково вийшла з групи на чемпіонаті світу


Збірна Росії стала першим учасником 1/8 фіналу домашнього чемпіонату світу.

У стартовому матчі другого туру росіяни здолали Єгипет.

Фараони спромоглися відповісти на три голи господарів точним ударом Салаха з пенальті.

Зазначимо, що підопічні Станіслава Черчесова забили три м'ячі протягом 15 хвилин.

Нагадаємо, що Чемпіон анонсував цей матч.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група А

19 червня

Росія - Єгипет 3:1 (0:0, 3:1)

Голи 1:0 - 47 автогол Фатхі, 2:0 - 59 Чєришев, 3:0 - 62 Дзюба, 3:1 - 73 пенальті Салах





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