Росія перемогла Єгипет і достроково вийшла з групи на чемпіонаті світу





Збірна Росії стала першим учасником 1/8 фіналу домашнього чемпіонату світу.

У стартовому матчі другого туру росіяни здолали Єгипет.

Фараони спромоглися відповісти на три голи господарів точним ударом Салаха з пенальті.

Зазначимо, що підопічні Станіслава Черчесова забили три м'ячі протягом 15 хвилин.

Нагадаємо, що Чемпіон анонсував цей матч.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група А

19 червня

Росія - Єгипет 3:1 (0:0, 3:1)

Голи 1:0 - 47 автогол Фатхі, 2:0 - 59 Чєришев, 3:0 - 62 Дзюба, 3:1 - 73 пенальті Салах