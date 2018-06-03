Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
169 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
03.06.2018  16:25

Зозуля разом з Альбасете залишається в Сегунді

Роман Зозуля

Іспанський Альбасете, за який грає українець Роман Зозуля, залишиться в Сегунді.

Про це стало відомо після 42 туру чемпіонату, у якому Альбасете зіграв унічию з Тенеріфе (1:1), зберігши місце в другому іспанському дивізіоні.

Зозуля відіграв у цьому матчі 74 хвилини.

Нагадаємо, що фанати Альбасете присвятили Зозулі душевну пісню. ВІДЕО.

Також повідомлялося, що Зозуля забив черговий гол за Альбасете.





Читай також
Зозуля допоміг Альбасете відправити другу команду Барселони в нижчий дивізіон
Зозуля забив черговий гол за Альбасете
Зозуля і Альбасете: українець повідомив деталі продовження кар'єри
Зозуля потрапив до сфери інтересів іспанського клубу
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
18:22
Футбол. Фред підпише 4-річний контракт з МЮ
18:15
Футбол. Збірна України грає проти Албанії. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
17:55
Бокс. Берінчик розповів, коли проведе наступний бій
17:38
Футбол. Барселона поставила ультиматум зірці Атлетико
17:21
Футбол. Нападник Шахтаря близький до переходу в Бенфіку
16:36
Бокс. Українець виграв черговий бій нокаутом. ВІДЕО
16:25
Футбол. Зозуля разом з Альбасете залишається в Сегунді
16:04
Футбол. Гравці Реала сфотографувалися на стадіоні Ліверпуля, чим розізлили фанатів. ФОТО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!