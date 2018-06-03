Зозуля разом з Альбасете залишається в Сегунді

Роман Зозуля

Іспанський Альбасете, за який грає українець Роман Зозуля, залишиться в Сегунді.

Про це стало відомо після 42 туру чемпіонату, у якому Альбасете зіграв унічию з Тенеріфе (1:1), зберігши місце в другому іспанському дивізіоні.

Зозуля відіграв у цьому матчі 74 хвилини.

Нагадаємо, що фанати Альбасете присвятили Зозулі душевну пісню. ВІДЕО.

Також повідомлялося, що Зозуля забив черговий гол за Альбасете.