Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
169 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 16:25
Зозуля разом з Альбасете залишається в Сегунді
|Роман Зозуля
Іспанський Альбасете, за який грає українець Роман Зозуля, залишиться в Сегунді.
Про це стало відомо після 42 туру чемпіонату, у якому Альбасете зіграв унічию з Тенеріфе (1:1), зберігши місце в другому іспанському дивізіоні.
Зозуля відіграв у цьому матчі 74 хвилини.
Нагадаємо, що фанати Альбасете присвятили Зозулі душевну пісню. ВІДЕО.
Також повідомлялося, що Зозуля забив черговий гол за Альбасете.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій