Коноплянка обійшов Реброва за цікавим показником в збірній

Євген Коноплянка

Хавбек Шальке і збірної України Євген Коноплянка оформив дубль у товариському матчі з Албанією.

Це були його 16-й і 17-й голи за збірну, що дозволило йому обійти в списку бомбардирів Сергія Реброва, на рахунку якого 15 голів, і стати 3-м серед найкращих голеадорів збірної.

Дубль Андрія Ярмоленка наблизив його до найкращого бомбардира в історії збірної України Андрія Шевченка. У нинішнього головного тренера збірної 48 забитих, у півзахисника Боруссії - 35, пише "Команда №1".

Як відомо, раніше Коноплянка тотально затролив сплячого Зінченка в літаку.