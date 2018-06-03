Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
165 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 20:37
Коноплянка обійшов Реброва за цікавим показником в збірній
|Євген Коноплянка
Хавбек Шальке і збірної України Євген Коноплянка оформив дубль у товариському матчі з Албанією.
Це були його 16-й і 17-й голи за збірну, що дозволило йому обійти в списку бомбардирів Сергія Реброва, на рахунку якого 15 голів, і стати 3-м серед найкращих голеадорів збірної.
Дубль Андрія Ярмоленка наблизив його до найкращого бомбардира в історії збірної України Андрія Шевченка. У нинішнього головного тренера збірної 48 забитих, у півзахисника Боруссії - 35, пише "Команда №1".
Як відомо, раніше Коноплянка тотально затролив сплячого Зінченка в літаку.
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