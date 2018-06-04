Українська футболістка забила в стилі Бейла у фіналі Кубку України. ВІДЕО

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У фіналі Кубку України серед жіночих команд харківський Житлобуд-1 розгромив Легенду-ШВСМ з Чернігова з рахунком 8:0.

Крапку в зустрічі поставила Дар'я Апанащенко, забивши ударом у падінні, схожим на гол Гарета Бейла у фіналі Ліги чемпіонів.

Житлобуд-1 вдесяте став володарем Кубка України.

Нагадаємо, що Бейл розповів, як забив історичний гол Ліверпулю ударом через себе.