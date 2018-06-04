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1017 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 13:16
Динамо підписало контракт з півзахисником Палмейрас, - ЗМІ
|Даніло Невес
Хавбек бразильського Палмейрас Даніло Невес перейшов до київського Динамо.
Про це повідомляє UOL Esporte.
Угода з 25-річним бразильцем розрахована на 5 років.
Сума трансферу склала 4,8 мільйона євро.
Раніше повідомлялося, що Палмейрас прийняв пропозицію Динамо по трансферу півзахисника.
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