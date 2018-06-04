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04.06.2018  13:16

Динамо підписало контракт з півзахисником Палмейрас, - ЗМІ

Даніло Невес

Хавбек бразильського Палмейрас Даніло Невес перейшов до київського Динамо.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Угода з 25-річним бразильцем розрахована на 5 років.

Сума трансферу склала 4,8 мільйона євро.

Раніше повідомлялося, що Палмейрас прийняв пропозицію Динамо по трансферу півзахисника.





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