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04.06.2018  18:06

Названий найдорожчий футболіст планети

Харрі Кейн/офіційний сайт Тотенгема

Найдорожчим гравцем планети на даний момент є форвард Тоттенгема і збірної Англії Гаррі Кейн.

Про це повідомили в CIES Football Observatory

Наголошується, що дослідницька група провела розрахунок поточної трансферної вартості футболістів по своєму ексклюзивному алгоритму, що враховує безліч факторів.

За інформацією порталу football.ua, згідно з результатами дослідження, вартість Кейна сягає 201,2 мільйона євро. Друге місце посів Неймар з ПСЖ - 197,5 мільйона, а третім - його одноклубник Кіліан Мбаппе, якого оцінили в 186,5 мільйона.

Ліонель Мессі виявився лише четвертим - 184,2 мільйона, а Кріштіану Роналду зайняв... 24-е місце - 103,4 мільйона.

Місця з п'ятого по десяте дісталися відповідно Мохамеду Салаху (Ліверпуль) - 171,3, Делі Аллі (Тоттенгем) - 171, Кевіну Де Брюйне (Манчестер Сіті) - 167,2, Антуану Грізманну (Атлетико) - 164,5, Пауло Дібалі (Ювентус) - 164,2 і Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед) - 163,4 мільйона.

Нагадаємо, стала відомою сумарна вартість гравців збірної України.

Крім того, повідомлялося, що Шахтар підвищив ціну на свого лідера до 70 мільйонів євро.





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