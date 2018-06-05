Хавбек Шахтаря став найкращим гравцем сезону УПЛ, Хацкевич - тренером

УПЛ завершила голосування між представниками клубів, які обрали найкращих в сезоні в 5 номінаціях.

Як пише сайт ліги, найкращим гравцем сезону став хавбек Шахтаря Марлос. Він провів 29 матчів, забив 18 голів і зробив 12 асистів.

Найкращим воротарем визнано Андрія П'ятова, який зіграв 31 матч, 15 з яких сухих. Всього пропустив за сезон 23 голи.

Найкращим тренером став Олександр Хацкевич. Динамо під його керівництвом зайняло 2-е місце в УПЛ, програвши Шахтарю 2 очка.

Хавбек Динамо Віктор Циганков виграв нагороду найкращого молодого гравця сезону. Він провів 27 матчів, забив 13 голів і зробив 10 гольових передач.

Найкращим арбітром визнаний Юрій Можаровський. Він був головним арбітром у 14 матчах, ще в 4 четвертим суддею.

Раніше повідомлялося, що Марлос зацікавив міланський клуб.

Додамо, що Марлос став найкориснішим гравцем чемпіонату України за оцінками ефективності ТТД.