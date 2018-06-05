Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
40 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 15:44
Полтава отримала атестат УПЛ
Полтава, яка увійшла в Прем'єр-лігу завдяки тому, що обіграла одеський Чорноморець, отримала атестат учасника УПЛ.
Новачок української Прем'єр-ліги Полтава отримала атестат для участі в УПЛ на наступний сезон, повідомляє FootballHub.
Сьогодні, 5 червня на загальних зборах учасників УПЛ ФК Полтава отримала атестат учасника Прем'єр-ліги. Стало відомо, що перші 3-4 місяці команда гратиме на стадіоні Ворскли.
Варто відзначити, що Полтава здолала Чорноморець і підвищилася у класі.
Раніше була інформація, що Десна також отримала атестат.
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