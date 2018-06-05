Полтава отримала атестат УПЛ

Полтава, яка увійшла в Прем'єр-лігу завдяки тому, що обіграла одеський Чорноморець, отримала атестат учасника УПЛ.

Новачок української Прем'єр-ліги Полтава отримала атестат для участі в УПЛ на наступний сезон, повідомляє FootballHub.

Сьогодні, 5 червня на загальних зборах учасників УПЛ ФК Полтава отримала атестат учасника Прем'єр-ліги. Стало відомо, що перші 3-4 місяці команда гратиме на стадіоні Ворскли.

Варто відзначити, що Полтава здолала Чорноморець і підвищилася у класі.

Раніше була інформація, що Десна також отримала атестат.