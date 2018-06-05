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158 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 23:51
Гендиректор ФК Львів: Клуби з розумінням поставилися до того, що ми будемо в УПЛ замість Вереса
|ФК Львів
Клуби Прем'єр-ліги не мали претензій до участі ФК Львів серед еліти українського футболу.
Про це повідомив гендиректор клубу Андрій Паньків.
"Львів уже в Прем'єр-лізі. Верес? Це запитання не до нас.Команди U-21 і U-19 у нас уже є", - сказав фахівець.
"Решта клубів поставилися до того, що Львів буде виступати в Прем'єр-лізі замість Вереса нормально, з розумінням. Це питання окремо не розглядалося", - пояснив Паньків в інтерв'ю FootballHub.
Нагадаємо, що ФК Львів отримав атестат УПЛ.
Раніше повідомлялося, що ФК Львів виступатиме у найвищому дивізіоні замість Вереса, який гратиме в Другій лізі.
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