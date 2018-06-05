Гендиректор ФК Львів: Клуби з розумінням поставилися до того, що ми будемо в УПЛ замість Вереса

ФК Львів

Клуби Прем'єр-ліги не мали претензій до участі ФК Львів серед еліти українського футболу.

Про це повідомив гендиректор клубу Андрій Паньків.

"Львів уже в Прем'єр-лізі. Верес? Це запитання не до нас.Команди U-21 і U-19 у нас уже є", - сказав фахівець.

"Решта клубів поставилися до того, що Львів буде виступати в Прем'єр-лізі замість Вереса нормально, з розумінням. Це питання окремо не розглядалося", - пояснив Паньків в інтерв'ю FootballHub.

Нагадаємо, що ФК Львів отримав атестат УПЛ.

Раніше повідомлялося, що ФК Львів виступатиме у найвищому дивізіоні замість Вереса, який гратиме в Другій лізі.