Президент Вереса зробив заяву щодо рокіровки із ФК Львів та виступів в УПЛ

Місце Вереса у Прем'єр-лізі у сезоні-2017/18 справді займе ФК Львів.

Це випливає із звернення президента Вереса на офіційній сторінці клубу.

"Народний клуб Верес від моменту свого відродження став яскравим явищем в українському футболі. Всього за три роки ми разом пройшли шлях від нуля у професійному футболі до першої шістки Прем`єр-ліги", - заявив президент Вереса.

"На жаль розвиток Вереса значно перегнав розвиток футбольного господарства Рівненщини. Тому Верес був змушений переїхати. Ми зробили все, щоб червоно-чорні почувались у Львові комфортно. Цей сезон хоч і був яскравим та цікавим, та він показав низку проблем. Значна частина уболівальників Рівненщини не може відвідувати матчі улюбленої команди за двісті кілометрів від дому. Тому було прийняте спільне рішення про повернення Народного клубу Верес до Рівного. Нинішня команда, яка має право виступу в Українській Прем`єр-лізі, буде перейменована у Футбольний клуб Львів", - йдеться у заяві Копитка.

Нагадаємо, що Верес вже залишило декілька футболістів та представники тренерського штабу.

Як відомо, Верес завершив сезон у Прем'єр-лізі на підсумковому шостому місці у першій підгрупі.