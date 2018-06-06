Бешикташ відмовився від підписання півзахисника Шахтаря

Бернард

Турецький Бешикташ не буде підписувати контракт з хавбеком гірників Бернардом.

Про це повідомляє Haber1903.

За інформацією джерела, бразилець запросив занадто велику зарплату. Бернард хотів отримувати 6 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, що зараз Бернард тренується на базі Атлетико Мінейро.

Крім того, раніше Бернард висловився щодо майбутнього працевлаштування.