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06.06.2018  15:39

Журналісти дізналися, скільки Шевченко реально заробляє в збірній

Андрій Шевченко / footboom

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заробляє близько 60 тисяч євро на місяць.

Про це повідомили ведучі футбольного шоу ТаТоТаке  Сергій Болотніков і Костянтин Андріюк.

За офіційними даними, Андрій Шевченко заробляє 20 000 євро на місяць, Мауро Тассотті - 8 000, Андреа Малдера, Рауль Ріанчо і Педро Харо - по 5 000.

Але це тільки офіційні цифри. Насправді коуч збірної отримує близько 60 000 євро, а його помічники в кілька разів більше, ніж заявлена сума.

Нагадаємо, що Шевченко відреагував на нічию збірної України із Марокко.

Раніше Шевченко розповів про долю Ріанчо в збірній України.





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