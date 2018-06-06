Стало відомо, у скільки Гвардіола оцінив Зінченка

Олександр Зінченко

Манчестер Сіті продовжує вести переговори щодо трансферу Жоржиньо з Наполі.

Про це повідомляє журналіст RAI Чіро Венерато.

Англійці запропонували 50 млн євро, але Наполі хоче 70 млн.

Сіті може включити Олександра Зінченка в угоду, українця оцінюють в 20 млн євро, пише tribuna.com.

Як відомо, Зінченко посперечався з Де Брюйне щодо збірної України на жорстке бажання.

Також Зінченко став головним постачальником очок для Манчестер Сіті.