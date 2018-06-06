Рома отримала смішне покарання за прапор "ДНР" на грі з Шахтарем

На матчі 1/8 фіналу ЛЧ Рома - Шахтар в Римі на трибуні фанатів господарів був помічений прапор так званої "ДНР".

Після матчу УЄФА відкрив справу, але в насправді не покарав Рому за це.

УЄФА лише оштрафував Рому на 7 тисяч євро за використання та кидання піротехніки на поле.

За затягування часу болбоями італійці отримали попередження, пише УЕФА.

Раніше була інформація, що ФФУ звернулася в FARE з проханням заборонити символіку "ДНР" і "ЛНР".