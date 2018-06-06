Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
264 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.06.2018 21:05
Рома отримала смішне покарання за прапор "ДНР" на грі з Шахтарем
На матчі 1/8 фіналу ЛЧ Рома - Шахтар в Римі на трибуні фанатів господарів був помічений прапор так званої "ДНР".
Після матчу УЄФА відкрив справу, але в насправді не покарав Рому за це.
УЄФА лише оштрафував Рому на 7 тисяч євро за використання та кидання піротехніки на поле.
За затягування часу болбоями італійці отримали попередження, пише УЕФА.
Раніше була інформація, що ФФУ звернулася в FARE з проханням заборонити символіку "ДНР" і "ЛНР".
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