Верес можуть не допустити до другої діги

Верес, який повернувся зі Львова в Рівне, може не отримати атестат для участі у другій лізі.

Про це пише Sport Arena.

Нагадаємо, Верес замінив у другій лізі Львів, який тепер буде виступати в УПЛ.

Раніше президент ФФУ Андрій Павелко заявив, що федерація займеться питанням про рокіровку Вереса та Львова.