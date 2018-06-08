Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
299 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.06.2018 15:29
Шахтар викупив контракт Кайоде у Ман Сіті
|Оларенваджу Кайоде
Форвард Оларенваджу Кайоде став повноцінним гравцем Шахтаря.
Про це повідомив генеральний директор клубу Сергій Палкін, пише сайт гірняків..
"Кайоде продовжить грати в Шахтарі. Ми викупили його трансфер у Манчестер Сіті і підписали п'ятирічний контракт. Він себе добре зарекомендував, Паулу ним задоволений", - розповів Палкін.
За Шахтар 25-річний нападник провів 8 матчів, забив 3 голи і віддав 1 гольову передачу.
Раніше була інформація, що Кайоде хоче залишитися в Шахтарі на наступний сезон.
Також нещодавно Кайоде розповів про свою головну мету в клубі.
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