Шахтар викупив контракт Кайоде у Ман Сіті

Оларенваджу Кайоде

Форвард Оларенваджу Кайоде став повноцінним гравцем Шахтаря.

Про це повідомив генеральний директор клубу Сергій Палкін, пише сайт гірняків..

"Кайоде продовжить грати в Шахтарі. Ми викупили його трансфер у Манчестер Сіті і підписали п'ятирічний контракт. Він себе добре зарекомендував, Паулу ним задоволений", - розповів Палкін.

За Шахтар 25-річний нападник провів 8 матчів, забив 3 голи і віддав 1 гольову передачу.

Раніше була інформація, що Кайоде хоче залишитися в Шахтарі на наступний сезон.

Також нещодавно Кайоде розповів про свою головну мету в клубі.