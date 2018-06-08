Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
128 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
08.06.2018  19:55

Півзахисник Ліверпуля стане вільним агентом, щоб перейти в Ювентус

Емре Джан

Півзахисник Ліверпуля Емре Джан отримає статус вільного агента 1-го липня.

Сторонам не вдалося домовитися про новий контракт, тому, як тільки, контракт німця підійде до завершення, Джан стане гравцем туринського Ювентуса, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

Джан перейшов до Ліверпуля з леверкузенського Баєра влітку 2014-го року за 12 мільйонів євро. З тих пір він відіграв 167 матчів, в яких забив 14 голів і віддав 12 результативних передач.

У сезоні, що завершився, на його рахунку 6 голів і 5 результативних передач в 38 матчах у всіх турнірах.

Нагадуємо, найближчим часом Ліверпуль оголосить про підписання багатомільйонного француза.

Крім того, Ліверпуль вже встиг придбати півзахисника Монако Фабіньо.





Читай також
Найближчим часом Ліверпуль оголосить про підписання багатомільйонного француза
Експерти встановили причину смерті капітана Фіорентини
Вихованець Динамо міг перейти до португальського гранду
Двоє українців залишили Акжайик
У Зорі відмовляються називати суму, за яку продали Юрі в ОАЕ
Останні публікації
08.06.2018
ЧС-2018

Битва при Берні та сходження Короля. Історія чемпіонатів світу. ФОТО

Футбольний чемпіонат світу 1954 року запам'ятався відмінною результативністю, драматичними і несподіваними розв'язками, головна з яких припала на фінальний матч
 
08.06.2018 - Вячеслав Твердохліб, Андрій Твердохліб
ЧС-2018

Другий поспіль тріумф італійців та перерва у 12 років. Історія чемпіонатів світу. ФОТО.ВІДЕО

Третій чемпіонат світу з футболу, так само, як і другий , проходив в Європі, на цей раз на полях Франції.
 
07.06.2018
ЧС-2018

Мессі проти Роналду: рекорди чемпіонатів світу, які ніколи не підкоряться двом зіркам. ВІДЕО

Аргентина та Португалія розпочнуть виступи на ЧС-2018 у різних групах, проте мільйони вболівальників будуть порівнювати гру Ліонеля Мессі та Криштіану Роналду з перших днів Мундіалю. Пропонуємо вам поглянути на протистояння двох найкращих футболістів планети з цікавого боку.
 
Усі публікації
Новини
21:40
Футбол. Хорватія у важкому матчі здобула перемогу над Сенегалом
21:20
Футбол. Ювентус підписав спадкоємця Боффона
20:55
Футбол. Стало відомо, скільки грошей Галатасарай винен Динамо
20:40
Бокс. Зірка світового боксу розповів, кого вважає найкращим боксером суперважкого дивізіону
20:20
Футбол. Відомий російський тренер: Мій найгірший матч - гра з Україною, коли Філімонов закинув м'яч у свої ворота
19:55
Футбол. Динамо підписало бразильського таланта
19:55
Футбол. Півзахисник Ліверпуля стане вільним агентом, щоб перейти в Ювентус
19:40
Футбол. Стало відомо як буде називатися Сталь з наступного сезону
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.06.2018

Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Помічник двох колишніх зіркових футболістів, які недавно розпочали тренерську кар'єру, безперечно дав їм певний досвід.
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!