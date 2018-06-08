Півзахисник Ліверпуля стане вільним агентом, щоб перейти в Ювентус

Емре Джан

Півзахисник Ліверпуля Емре Джан отримає статус вільного агента 1-го липня.

Сторонам не вдалося домовитися про новий контракт, тому, як тільки, контракт німця підійде до завершення, Джан стане гравцем туринського Ювентуса, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

Джан перейшов до Ліверпуля з леверкузенського Баєра влітку 2014-го року за 12 мільйонів євро. З тих пір він відіграв 167 матчів, в яких забив 14 голів і віддав 12 результативних передач.

У сезоні, що завершився, на його рахунку 6 голів і 5 результативних передач в 38 матчах у всіх турнірах.

Нагадуємо, найближчим часом Ліверпуль оголосить про підписання багатомільйонного француза.

Крім того, Ліверпуль вже встиг придбати півзахисника Монако Фабіньо.