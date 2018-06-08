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128 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.06.2018 19:55
Півзахисник Ліверпуля стане вільним агентом, щоб перейти в Ювентус
|Емре Джан
Півзахисник Ліверпуля Емре Джан отримає статус вільного агента 1-го липня.
Сторонам не вдалося домовитися про новий контракт, тому, як тільки, контракт німця підійде до завершення, Джан стане гравцем туринського Ювентуса, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.
Джан перейшов до Ліверпуля з леверкузенського Баєра влітку 2014-го року за 12 мільйонів євро. З тих пір він відіграв 167 матчів, в яких забив 14 голів і віддав 12 результативних передач.
У сезоні, що завершився, на його рахунку 6 голів і 5 результативних передач в 38 матчах у всіх турнірах.
Нагадуємо, найближчим часом Ліверпуль оголосить про підписання багатомільйонного француза.
Крім того, Ліверпуль вже встиг придбати півзахисника Монако Фабіньо.
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