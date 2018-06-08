Стало відомо, скільки грошей Галатасарай винен Динамо
|Юнес Беланда
Київське Динамо отримає 350 тис. євро бонусів від турецького Галатасарая за трансфер Юнеса Беланда.
Юнес Беланда провів сильний сезон в турецькій Суперлізі, надавши суттєву допомогу Галатасараю в завоюванні чемпіонського титулу, що виявилося дуже корисним і для київського Динамо.
За умовами угоди по марокканському футболісту між Динамо і Галатасараєм був передбачений бонус в 250 тис євро для киян, якщо Юнес проведе в сезоні 2017/18 у складі турецької команди 25 офіційних матчів (по факту у всіх турнірах зіграв в 35).
Ще 100 тис будуть переведені на рахунок Динамо, тому що в турецькій Суперлізі Галатасарай набрав більше 50 очок (75), що також було прописано в угоді, пише komandaonline.com.
Нагадаємо, Динамо підписало бразильського таланта.
Раніше повідомлялося, що Беланда не зміг допомогти своїй збірній забити бодай один м'яч у грі з українською збірною.
ЧС-2018
Другий поспіль тріумф італійців та перерва у 12 років. Історія чемпіонатів світу. ФОТО.ВІДЕОТретій чемпіонат світу з футболу, так само, як і другий , проходив в Європі, на цей раз на полях Франції.
ЧС-2018
Мессі проти Роналду: рекорди чемпіонатів світу, які ніколи не підкоряться двом зіркам. ВІДЕОАргентина та Португалія розпочнуть виступи на ЧС-2018 у різних групах, проте мільйони вболівальників будуть порівнювати гру Ліонеля Мессі та Криштіану Роналду з перших днів Мундіалю. Пропонуємо вам поглянути на протистояння двох найкращих футболістів планети з цікавого боку.
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій