Стало відомо, скільки грошей Галатасарай винен Динамо

Юнес Беланда

Київське Динамо отримає 350 тис. євро бонусів від турецького Галатасарая за трансфер Юнеса Беланда.

Юнес Беланда провів сильний сезон в турецькій Суперлізі, надавши суттєву допомогу Галатасараю в завоюванні чемпіонського титулу, що виявилося дуже корисним і для київського Динамо.

За умовами угоди по марокканському футболісту між Динамо і Галатасараєм був передбачений бонус в 250 тис євро для киян, якщо Юнес проведе в сезоні 2017/18 у складі турецької команди 25 офіційних матчів (по факту у всіх турнірах зіграв в 35).

Ще 100 тис будуть переведені на рахунок Динамо, тому що в турецькій Суперлізі Галатасарай набрав більше 50 очок (75), що також було прописано в угоді, пише komandaonline.com.

Нагадаємо, Динамо підписало бразильського таланта.

Раніше повідомлялося, що Беланда не зміг допомогти своїй збірній забити бодай один м'яч у грі з українською збірною.