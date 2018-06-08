Лідер Шахтаря покинув команду

Бернард/ФК Шахтар

Бразильский хавбек Бернард не став підписувати новий контракт із Шахтарем і покинув розташування команди.

Про це повідомив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Бернард, як і Факундо Феррейра, завершив виступи в Шахтарі . Ми дякуємо обом за внесок в розвиток клубу", - говорить Палкін.

"Упевнений у вболівальників найприємніші спогади про їхню гру. Шкода розлучатися, але життя триває і на місце Бернарда, Феррейри, Фреда прийдуть нові футболісти - сильні, амбітні, які будуть відповідати рівню Шахтаря", - наводить слова Палкіна офіційний сайт гірників.

Нагадуємо, турецький Бешикташ відмовився підписувати Бернарда.

Крім того, у послугах хавбека зацікавлені декілька клубів із АПЛ.