Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
711 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.06.2018 23:30
Лідер Шахтаря покинув команду
|Бернард/ФК Шахтар
Бразильский хавбек Бернард не став підписувати новий контракт із Шахтарем і покинув розташування команди.
Про це повідомив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.
"Бернард, як і Факундо Феррейра, завершив виступи в Шахтарі . Ми дякуємо обом за внесок в розвиток клубу", - говорить Палкін.
"Упевнений у вболівальників найприємніші спогади про їхню гру. Шкода розлучатися, але життя триває і на місце Бернарда, Феррейри, Фреда прийдуть нові футболісти - сильні, амбітні, які будуть відповідати рівню Шахтаря", - наводить слова Палкіна офіційний сайт гірників.
Нагадуємо, турецький Бешикташ відмовився підписувати Бернарда.
Крім того, у послугах хавбека зацікавлені декілька клубів із АПЛ.
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