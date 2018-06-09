Мессі жорстко висловився щодо можливого переходу Неймара у Реал

Неймар у Реалі? Мессі не хоче вірити у це/колаж

Зірка Барселони Ліонель Мессі хотів би пограти у команді із бразильцем Неймаром, який у 2017 році перейшов у ПСЖ.

Мессі заявив, що якби трансфер Неймара у Реал, про який останнім часом говорять доволі часто, відбувся, йому б не дуже сподобалося це.

"Особисто я хотів би, щоб Неймар повернувся в Барселону. Це унікальний гравець. Але правда в тому, що це вкрай малоймовірно", - каже Мессі.

"Було б чудово, якби він знову грав за нас. Я хотів би бачити його в Барселоні. Якщо він перейде у Реал, то мені, чесно кажучи, це зовсім не сподобається", - цитує аргентинця Mundo Deportivo

Додамо, що 26-річний футболіст в минулому сезон провів 20 матчів в лізі 1 і забив 19 м'ячів при 14 гольових передачах.

Раніше в пресі з'явилися чутки про те, що бразилець може покинути ПСЖ в літнє трансферне вікно. Головним претендентом на нього вважався Реал. Сам форвард спростував інформацію про можливий відхід.

Також повідомляється, що не вірив у можливий трансфер Неймара у Реал і зірка мадридців Криштіану Роналду.

Раніше було названо найдорожчих футболістів у світу, а Неймар зайняв у рейтингу 2-е місце.