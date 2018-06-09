Я став частиною історії великого клубу: Фред емоційно попрощався із Шахтарем
|Фред/ФК Шахтар
Бразильський центрхав Фред, який недавно перейшов із Шахтаря у Манчестер Юнайтед, попрощався із вболівальниками донеччан.
Шахтар зробив із Фреда гравця високого рівня, заявив сам бразилець в інтерв'ю клубній прес-службі.
"Щасливий, що грав тут, добув із командою багато титулів, працював з чудовими людьми, які щодня ділилися зі мною позитивними емоціями. Щасливий, бо знаю: я став частиною історії великого клубу", - каже Фред.
"Вдячний уболівальникам і Шахтарю за те, що він зробив для мене протягом цих років.Я дуже вдячний фанам! Уболівальники завжди тепло вітали мене. Дякую їм за любов і підтримку. Ще раз хочу сказати спасибі Шахтарю, команді за всі досягнення й бажаю успіху. Хочу, щоб донецький клуб продовжував завойовувати титули в Україні та Європі", - додав бразилець.
Як відомо, Фред прийшов у Шахтар влітку 2013 року.
Нагадаємо, що сума трансферу склала приблизно 60 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що у розташуванні збірної Бразилії Фред декілька днів тому отримав травму.
Також стало відомо, що бразилець встигне відновитися до старту ЧС-2018.
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