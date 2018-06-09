У Реалі у рази зменшили суму, за яку готові продати Роналду - ЗМІ

Криштіану Роналду/Real Madrid

Мадридський Реал готовий продати свою зірку Криштіану Роналду приблизно за 200 мільйонів євро.

Таку суму встановив президент клубу Флорентино Перес декілька днів тому, повідомляє El Mundo.

При цьому раніше, а точніше у контракті, який Роналду підписав ще декілька років тому, Королівський клуб встановив клаусулу уп'ятеро більшу, тобто 1 млрд євро.

Як відомо, представники Реала та Роналду хочуть домовитися про новий контракт зірки, проте поки не можуть зробити цього.

Тому ЗМі активно розкручують тему можливого переходу португальця в інший клуб.

Також було названо можливу зарплату Роналду, якщо він підпише новий контракт.