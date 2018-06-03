Реал запропонував Роналду 40 мільйонів євро на рік, але той не погодився

Криштіану Роналду (праворуч)/Real Madrid Twitter

Криштіану Роналду хоче отримати статус найвисокооплачуваного гравця у світі.

Отримувати найбільшу зарплатню серед усіх футболістів у світі Криштіану збирається у Реалі, але для цього йому необхідно укласти нову угоду.

За інформацією Corriere dello Sport, Реал після знаменитого натяку Роналду по завершенню фіналу Ліги чемпіонів запропонував своїй зірці 42 мільйони євро (з урахуванням податкових виплат).

Проте Роналду через свого агента доніс до керівництва Реала, що планує заробляти щонайменше удвічі більше, тобто 80 мільйонів. При цьому португалець готовий поставити підпис під контрактом лише терміном дії на три роки - на менші строки він не погодиться, пише football.ua.

Як відомо, наразі більше, ніж Роналду, заробляє Ліонель Мессі у Барселоні.

Нагадаємо, друг Роналду заявив, що той хоче суттєвих змін у своїй зарплаті.

Також стало відомо, що декілька днів тому зображення Роналду зникло з офіційного сайту Реала.