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09.06.2018  10:13

Реал намагається розрулити ситуацію із Роналду: ЗМІ назвали ймовірну зарплату зірки

 Криштіану Роналду (ліворуч) може отримувати зарплату у понад 30 мільйонів на рік

Представники Криштіану Роналду продовжують переговори із керівництвом Реала щодо нового контракту.

Так, ЗМІ стало відомо, що португалець зможе заробляти до 32,5 мільйони євро.

Базовий оклад повинен скласти 25 мільйонів, решта - бонуси.

Зокрема, 2 мільйони євро буде додано за перемогу у Лізі чемпіонів, 1,5 мільйони - за перемогу в чемпіонаті Іспанії, 1 мільйон - за Кубок Іспанії, 1 мільйон - за виграний Золотий м'яч і так далі.

Але важливо те, що при цьому зарплата Роналду все одно буде нижче, ніж у Ліонеля Мессі в Барселоні і Неймара у ПСЖ, що, як відомо, португальця не влаштовує, бо він хоче отримувати близько 40 млн євро у рік.

Раніше повідомлялося, що представники Роналду провели невдалий раунд переговорів із Реалом.

Також була інформація, що Реал вже не зможе домовитися із Роналду.





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